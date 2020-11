Aurora Monti in radio con “Oggi è domenica”

(Di venerdì 20 novembre 2020)debutta sulla scena musicale con il singolo: il brano è in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazionefonica e su tutte le piattaforme di streaming(THEWEBENGINE), brano di debutto della giovane. La chiusura di un cerchio, l’inizio di un nuovo percorso: il primo… L'articolo Corriere Nazionale.

NXsGB8eu5BvxMU6 : RT @lisadagliocchib: Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso l’aurora distesa sul fianco dei monti, Ora, la mia chioma si è fa… - JohansenMH1 : RT @lisadagliocchib: Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso l’aurora distesa sul fianco dei monti, Ora, la mia chioma si è fa… - artesaniaen : RT @lisadagliocchib: Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso l’aurora distesa sul fianco dei monti, Ora, la mia chioma si è fa… - Adler_Sinclair : RT @lisadagliocchib: Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso l’aurora distesa sul fianco dei monti, Ora, la mia chioma si è fa… - MrsStarEyes1 : RT @lisadagliocchib: Io fui donna, la mia anima era forte, il mio sorriso l’aurora distesa sul fianco dei monti, Ora, la mia chioma si è fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Monti

Corriere Nazionale

Aurora Monti debutta sulla scena musicale con il singolo “Oggi è domenica”: il brano è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piatt ...

A Legnano due nuove commissioni dedicate allo sport e alla salute

Sul tavolo delle due nuove commissioni di Legnano alcuni dei temi più "caldi" per la politica cittadina, dall'emergenza Covid alla manutenzione di impianti sportivi e piscine ...