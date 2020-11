Ato Rifiuti Avellino, approvato il bilancio di previsione del prossimo biennio (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione del 2020-2022. Alla seduta, svolta interamente in modalità telematica, hanno partecipato dieci consiglieri – assenti il sindaco di Savignano Fabio Della Marra Scarpone e il primo cittadino di Monteforte Costantino Giordano, mentre il sindaco di Sperone Marco Santo Alaia si è assentato prima della votazione a causa di concomitanti impegni lavorativi – che non solo hanno votato positivamente lo strumento di programmazione, ma hanno pure mostrato una condivisione degli obiettivi da perseguire. Il bilancio di previsione prevede, per il 2020, una spesa di funzionamento della struttura dell’ente pari a poco più di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il consiglio d’ambito dell’Atodihaall’unanimità ildidel 2020-2022. Alla seduta, svolta interamente in modalità telematica, hanno partecipato dieci consiglieri – assenti il sindaco di Savignano Fabio Della Marra Scarpone e il primo cittadino di Monteforte Costantino Giordano, mentre il sindaco di Sperone Marco Santo Alaia si è assentato prima della votazione a causa di concomitanti impegni lavorativi – che non solo hanno votato positivamente lo strumento di programmazione, ma hanno pure mostrato una condivisione degli obiettivi da perseguire. Ildiprevede, per il 2020, una spesa di funzionamento della struttura dell’ente pari a poco più di ...

Il bilancio di previsione prevede, per il 2020, una spesa di funzionamento della struttura dell’ente pari a poco più di 356mila euro, circa 0,86 euro ad abitante della provincia, molto meno rispetto a ...

