Arrestato un professore “cannibale”: avrebbe ucciso e mangiato il suo amante conosciuto in chat (Di venerdì 20 novembre 2020) La polizia tedesca ha Arrestato un uomo sospettato di omicidio a sfondo sessuale e cannibalismo dopo il ritrovamento delle ossa di una vittima in un parco a nord di Berlino. I cani dell’unità cinofila hanno condotto gli agenti all’appartamento del sospettato che, riportano i media tedeschi, risulterebbe essere un insegnante di matematica di 41 anni. La scientifica ha stabilito che le ossa della vittima – ritrovate l’8 novembre nel parco di Buch – appartenevano ai resti di un ingegnere di 44 anni scomparso due mesi fa e che i coinquilini avevano denunciato come disperso. Al quotidiano berlinese BZ, un agente ha dichiarato che un osso era “totalmente privo di carne” e che vi sono altre indicazioni “che fanno sospettare fortemente di un caso di cannibalismo”. I media tedeschi ipotizzano che la vittima ed il sospettato si fossero conosciuti online, e stanno confrontando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) La polizia tedesca haun uomo sospettato di omicidio a sfondo sessuale e cannibalismo dopo il ritrovamento delle ossa di una vittima in un parco a nord di Berlino. I cani dell’unità cinofila hanno condotto gli agenti all’appartamento del sospettato che, riportano i media tedeschi, risulterebbe essere un insegnante di matematica di 41 anni. La scientifica ha stabilito che le ossa della vittima – ritrovate l’8 novembre nel parco di Buch – appartenevano ai resti di un ingegnere di 44 anni scomparso due mesi fa e che i coinquilini avevano denunciato come disperso. Al quotidiano berlinese BZ, un agente ha dichiarato che un osso era “totalmente privo di carne” e che vi sono altre indicazioni “che fanno sospettare fortemente di un caso di cannibalismo”. I media tedeschi ipotizzano che la vittima ed il sospettato si fossero conosciuti online, e stanno confrontando ...

ILoveFunnyCats_ : RT @SecolodItalia1: Arrestato un professore “cannibale”: avrebbe ucciso e mangiato il suo amante conosciuto in chat - SecolodItalia1 : Arrestato un professore “cannibale”: avrebbe ucciso e mangiato il suo amante conosciuto in chat… - MarcelloTropea : Secondo me non era la città di Catanzaro a non piacere alla moglie del Professore Gaudio, ma chi la governa. Le mo… - bimperatrice : E siamo a due. Aspettiamo la terza evidenza per le dimissioni del ministro dell’interno La Morgese? - ClaudioLardo : Prima Stagione Episodio 4 - 2020 RAI Due Il professore di ginnastica viene affrontato da Pino, durante una partite… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato professore Arrestato un professore "cannibale": avrebbe ucciso e mangiato il suo amante conosciuto in... Il Secolo d'Italia Il cannibale di Berlino, il prof di matematica accusato di aver mangiato un uomo

Ormai è conosciuto come il cannibale di Berlino, questo perché il prof di matematica arrestato nei giorni scorsi è accusato di aver mangiato un uomo. Per arrivare all’arresto del cannibale di Berlino ...

Conti in banca e super auto Doppia vita della sexy prof

Sui siti d’incontri, si presentava come una sexy prof di 45 anni. In realtà ne ha 56 ... dagli investigatori che hanno scoperto la doppia vita e che ha portato all’arresto del marito della donna e di ...

Ormai è conosciuto come il cannibale di Berlino, questo perché il prof di matematica arrestato nei giorni scorsi è accusato di aver mangiato un uomo. Per arrivare all’arresto del cannibale di Berlino ...Sui siti d’incontri, si presentava come una sexy prof di 45 anni. In realtà ne ha 56 ... dagli investigatori che hanno scoperto la doppia vita e che ha portato all’arresto del marito della donna e di ...