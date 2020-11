Appropriazione indebita | cos’è | quando scatta e perché fare querela

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 20 novembre 2020) Orologi, smartphone, sigarette, mezzi di trasporto, denaro e persino dati informatici: questi e tanti altri i beni che possono costituire oggetto di, ed in quanto tale non corroborata da una valida ragione giuridica. Ecco allora che la legge punisce colui che si rende responsabile di questo illecito: vediamo di seguito, più nel dettaglio, in che cosa consiste l’e come funziona, capendo inoltreè opportunodenuncia. Se ti interessa saperne di più sull’espressione “reato penale” è se è corretto o meno usarla, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: di che illecito si tratta? dov’è regolato? Chiariamolo subito: commettere un illecito ...