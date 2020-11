Antonio compie gli anni mentre combatte il Covid: medici e infermieri lo festeggiano in reparto (Di venerdì 20 novembre 2020) Una festa speciale, organizzata da medici e infermieri. Così il signor Antonio, aniano paziente del Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha trascorso il suo compleanno lontano dalla famiglia, ma non in solitudine. Accanto a lui gli operatori sanitari del nosocomio campano. A parlare della vicenda è CasertaNews, che pubblica il video del momento in cui il signor Antonio riceve la sua torta di compleanno. Le immagini, circolate su Facebook, mostrano un momento di umanità e serenità nel pieno dell’emergenza. “Tanti auguri a te, tanti auguri a te”, si sente cantare da una voce che diventa sempre più vicina. Poi, dalla porta della stanza in cui il paziente si trova ricoverato, entrano tre tra medici ed infermieri che, con tanto di torta con la scritta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Una festa speciale, organizzata da. Così il signor, aniano paziente delHospital di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha trascorso il suo compleanno lontano dalla famiglia, ma non in solitudine. Accanto a lui gli operatori sanitari del nosocomio campano. A parlare della vicenda è CasertaNews, che pubblica il video del momento in cui il signorriceve la sua torta di compleanno. Le immagini, circolate su Facebook, mostrano un momento di umanità e serenità nel pieno dell’emergenza. “Tanti auguri a te, tanti auguri a te”, si sente cantare da una voce che diventa sempre più vicina. Poi, dalla porta della stanza in cui il paziente si trova ricoverato, entrano tre traedche, con tanto di torta con la scritta ...

Una festa speciale, organizzata da medici e infermieri. Così il signor Antonio, aniano paziente del Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ha trascorso il suo compleanno lontano dalla f ...

