Vasco Rossi, ospite a Vanity Fair per la direzione di Cesare Cremonini, scrive: "Sono un sopravvissuto" (Di giovedì 19 novembre 2020) Vasco Rossi ha risposto in una lettera all'invito di Cesare Cremonini, direttore per un giorno di Vanity Fair. La notizia è arrivata direttamente da Instagram dallo stesso Vasco Rossi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@VascoRossi) In più, il cantautore "sregolato" ha annunciato una nuova canzone d'amore, che uscirà per il Capodanno 2021. Vasco si definisce un sopravvissuto facendo l'elenco delle cose che hanno devastato la sua vita, ma non lo hanno mai battuto: la noia, gli anni di piombo, l'edonismo, 3 malattie mortali, per 4 volte in coma.

