Sweet Dreams (Are made of this), Eurythmics: lyrics, testo e traduzione (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Sweet Dreams (Are made of this) è un brano degli Eurythmics scritto da David A. Stewart ed Annie Lennox estratto dall'album omonimo. Ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei singoli in Inghilterra e la numero uno nella Billboard Hot 100 nel 1983. Fu il quarto singolo estratto dal disco Sweet Dreams nel Regno Unito e il primo singolo distribuito dagli Eurythmics negli Stati Uniti. Fu un successo mondiale duraturo nel tempo. Basti pensare che, nell'elenco delle 500 migliori canzoni della rivista Rolling Stone del 2003, Sweet Dreams (Are made of this) si trovava alla numero 356, come unica canzone del gruppo. Qui potete vedere il video ...

