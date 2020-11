Stazione centrale di Napoli | arrestato rapinatore seriale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Per non destare sospetto usava una stampella, avvicinava i passanti e gli intimava di consegnargli tutto quello che avevano. Così il personale del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata dall’uso di arma da fuoco nei confronti di un 46enne napoletano, gravemente sospettato di essere l’autore di due rapine avvenute nei pressi delladinei giorni precedenti. Le indagini hanno avuto inizio con la denuncia di una delle vittime la quale il 16 novembre, dopo aver parcheggiato la sua auto in corso Arnaldo Lucci per andare alla. La vittima è stata dunque avvicinata da un uomo con una stampella, armato di pistola, che le intimava ...