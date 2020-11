Rientro a scuola in Campania, l’allarme: “No ai test antigenici, non sono attendibili” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Campania Vincenzo De Luca si appresta a riaprire le scuole, almeno per gli alunni dell’infanzia e della prima elementare, ed in previsione del ritorno tra i banchi la Regione ha predisposto la possibilità, per bambini, famiglie e personale scolastico, di sottoporsi a tampone antigenico. Già diversi però gli appelli e le lamentele dei cittadini che non riescono a contattare il numero verde per prenotare il test (leggi qui). Si tratta di un cosiddetto test rapido, meno preciso rispetto a un tampone nasofaringeo proprio per le sue caratteristiche. Secondo alcuni medici e scienziati, tra cui Giuseppe Castaldo, la sua affidabilità sarebbe così scarsa da renderlo inadeguato. Il professor Castaldo, responsabile della Diagnostica molecolare del Ceinge e componente del consiglio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente dellaVincenzo De Luca si appresta a riaprire le scuole, almeno per gli alunni dell’infanzia e della prima elementare, ed in previsione del ritorno tra i banchi la Regione ha predisposto la possibilità, per bambini, famiglie e personale scolastico, di sottoporsi a tampone antigenico. Già diversi però gli appelli e le lamentele dei cittadini che non riescono a contattare il numero verde per prenotare il(leggi qui). Si tratta di un cosiddettorapido, meno preciso rispetto a un tampone nasofaringeo proprio per le sue caratteristiche. Secondo alcuni medici e scienziati, tra cui Giuseppe Castaldo, la sua affidabilità sarebbe così scarsa da renderlo inadeguato. Il professor Castaldo, responsabile della Diagnostica molecolare del Ceinge e componente del consiglio di ...

