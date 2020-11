Quelle spose bambine prese a forza dall’Islam (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni anno in Pakistan 2.000 ragazzine cristiane e indù sono rapite, violentate, costrette al matrimonio e alla conversione. La Fondazione «Aiuto alla chiesa che soffre» ha istituito un fondo per dare assistenza legale alle loro famiglie. Gentile signora Bianca Berlinguer, gentile Lilli Gruber, gentile Maria Latella e Myrta Merlino, mi chiamo Huma Younus sono stato rapita, violentata e data in moglie al mio sequestratore». Queste parole - immaginate - sono l'inizio della lettera che scriverebbe, se fosse libera di farlo, la ragazzina di 15 anni pachistana costretta a sposarsi e a convertirsi all'Islam. Il testo lo ha scritto e pubblicato la Fondazione pontificia «Aiuto alla chiesa che soffre» (Acs), su un'intera pagina di due quotidiani nazionali all'inizio di novembre per sollevare gli animi sulla piaga delle spose bambine. L'appello era rivolto non ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni anno in Pakistan 2.000 ragazzine cristiane e indù sono rapite, violentate, costrette al matrimonio e alla conversione. La Fondazione «Aiuto alla chiesa che soffre» ha istituito un fondo per dare assistenza legale alle loro famiglie. Gentile signora Bianca Berlinguer, gentile Lilli Gruber, gentile Maria Latella e Myrta Merlino, mi chiamo Huma Younus sono stato rapita, violentata e data in moglie al mio sequestratore». Queste parole - immaginate - sono l'inizio della lettera che scriverebbe, se fosse libera di farlo, la ragazzina di 15 anni pachistana costretta a sposarsi e a convertirsi all'Islam. Il testo lo ha scritto e pubblicato la Fondazione pontificia «Aiuto alla chiesa che soffre» (Acs), su un'intera pagina di due quotidiani nazionali all'inizio di novembre per sollevare gli animi sulla piaga delle. L'appello era rivolto non ...

zazoomblog : Quelle spose bambine prese a forza dall’Islam - #Quelle #spose #bambine #prese #forza - Pino__Merola : Quelle spose bambine prese a forza dall’Islam - panorama_it : In Pakistan, ogni anno 2.000 ragazzine cristiane e indù sono rapite, violentate, costrette al matrimonio e alla con… - _crazy_Freddie_ : @Deltacetum @Ilamaiunagioia Ma da quanto ne so è lei che ha dettato la moda delle spose, non erano ancora in voga q… - MacoPorcaro : RT @fraversion: siiii, i musical. Ma ve lo ricordate quando facevano quelle robe tipo Sette spose per sette fratelli? No, non ve lo ricorda… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle spose Quelle spose bambine prese a forza dall'Islam Panorama Lady Diana, che cosa è successo al vestito da sposa della principessa del popolo dopo la morte?

Quando quel 29 luglio del 1981 arrivò alla Cattedrale di Saint Paul, gli occhi del mondo erano puntati su di lei: tutti erano curiosi di ammirare Lady Diana con suo meraviglioso abito ...

Lady D, l'abito da sposa per il matrimonio da favola (ma sfortunato)

Storia, curiosità e dettagli del meraviglioso abito da sposa di Lady Diana, un capo che non le portò fortuna nonostante quel ferro di cavallo d'oro e diamanti cucito dagli stilisti David ed Elizabeth ...

Quando quel 29 luglio del 1981 arrivò alla Cattedrale di Saint Paul, gli occhi del mondo erano puntati su di lei: tutti erano curiosi di ammirare Lady Diana con suo meraviglioso abito ...Storia, curiosità e dettagli del meraviglioso abito da sposa di Lady Diana, un capo che non le portò fortuna nonostante quel ferro di cavallo d'oro e diamanti cucito dagli stilisti David ed Elizabeth ...