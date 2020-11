"Quando un milanese si fa eleggere in Calabria...". Ravetto nella Lega, le vergogna di Rotondi contro Salvini: lo ha detto davvero (Di giovedì 19 novembre 2020) Caos in Forza Italia, con l'addio di Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federica Zanella. I tre deputati mollano Silvio Berlusconi, troppo vicino al governo giallorosso, e passano con la Lega di Matteo Salvini. Cambiano gli equilibri nel centrodestra, dove l'armonia è ai minimi termini. E su questa vicenda, su questo cambio di casacca, piove il commento di Gianfranco Rotondi. Un cinguettio, buttato su Twitter. Parole fortissime. Anzi, parole inaccettabili: Salvini, infatti, viene velatamente paragonato a una sorta di criminale. Scrive Rotondi: "Salvini arruola tre deputati di Forza Italia per mandare un 'avvertimento' a Berlusconi. Quando un milanese si fa eleggere in Calabria impara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Caos in Forza Italia, con l'addio di Laura, Maurizio Carrara e Federica Za. I tre deputati mollano Silvio Berlusconi, troppo vicino al governo giallorosso, e passano con ladi Matteo. Cambiano gli equilibri nel centrodestra, dove l'armonia è ai minimi termini. E su questa vicenda, su questo cambio di casacca, piove il commento di Gianfranco. Un cinguettio, buttato su Twitter. Parole fortissime. Anzi, parole inaccettabili:, infatti, viene velatamente paragonato a una sorta di criminale. Scrive: "arruola tre deputati di Forza Italia per mandare un 'avvertimento' a Berlusconi.unsi fainimpara ...

Libero_official : 'Quando un milanese si fa eleggere in #Calabria impara presto a mandare pizzini'. #Ravetto nella #Lega, lo sfregio… - pedelinilore86 : RT @grotondi: @matteosalvinimi arruola tre deputati di @forza_italia per mandare un ‘avvertimento’ a @berlusconi .Quando un milanese si fa… - PaoloStern : RT @grotondi: @matteosalvinimi arruola tre deputati di @forza_italia per mandare un ‘avvertimento’ a @berlusconi .Quando un milanese si fa… - giuliocolecchia : RT @grotondi: @matteosalvinimi arruola tre deputati di @forza_italia per mandare un ‘avvertimento’ a @berlusconi .Quando un milanese si fa… - ivanisella : RT @grotondi: @matteosalvinimi arruola tre deputati di @forza_italia per mandare un ‘avvertimento’ a @berlusconi .Quando un milanese si fa… -