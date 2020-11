Pugliese | è momento di dimostrare nostra capacità di ascolto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Esprimo la mia piena soddisfazione per l’avvio del percorso di audizione delle tante realta’ associative del variegato mondo LGBT laziale che ci portera’ presto ad avere una legge contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identita’ di genere”. Cosi’ Giovanna, assessora della Regione Lazio alle Pari Opportunita’ e Turismo durante la seduta odierna della IX Commissione Consiliare Regionale riunita per discutere il testo unificato delle proposte di legge 15, 105, 129 e 156. “Ottima l’impostazione che ha dato la Presidente della Commissione Eleonora Mattia e con lei quello delle Consigliere dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione che stanno lavorando per una legge di civiltà”, continua l’Assessora. “Si arrivi presto ad una stesura che possa accogliere le tante osservazioni avanzate. È questo il...