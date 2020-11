Per Di Maio "non ha senso" parlare di FI in maggioranza. Salvini: "Alcuni pensano a inciuci" (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ministro degli Esteri interviene sul dialogo tra il governo e Forza Italia: “Quando c’è lealtà istituzionale è un bene soprattutto in un momento così delicato, quindi io mi auguro che arrivi la stessa lealtà da altre forze dell’opposizione. Però non ci sono problemi di maggioranza, non ha senso discutere dell’ingresso di Forza Italia in maggioranza. Io rispetto tutti ma il Movimento 5 stelle e Berlusconi sono due mondi diversi”. Dai microfoni di Rtl 102.5 interviene anche Matteo Salvini: “I miei rapporti con Forza Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani. Quello di Mattarella è un appello alla collaborazione ma in Parlamento si parla di altro: non è normale che non si parli di Covid, di famiglia di aziende, ma di aprire i porti. Mattarella ci chiede di collaborare, ma leggo di legge elettorale, di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ministro degli Esteri interviene sul dialogo tra il governo e Forza Italia: “Quando c’è lealtà istituzionale è un bene soprattutto in un momento così delicato, quindi io mi auguro che arrivi la stessa lealtà da altre forze dell’opposizione. Però non ci sono problemi di, non hadiscutere dell’ingresso di Forza Italia in. Io rispetto tutti ma il Movimento 5 stelle e Berlusconi sono due mondi diversi”. Dai microfoni di Rtl 102.5 interviene anche Matteo: “I miei rapporti con Forza Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani. Quello di Mattarella è un appello alla collaborazione ma in Parlamento si parla di altro: non è normale che non si parli di Covid, di famiglia di aziende, ma di aprire i porti. Mattarella ci chiede di collaborare, ma leggo di legge elettorale, di ...

