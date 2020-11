'No a giudici donne': docente sessista sospeso, De Cristofaro: 'Bene, nessuna tolleranza per misoginia' (Di giovedì 19 novembre 2020) A commento dell'episodio denunciato dall'associazione studentesca Link, il sottosegretario all'Università e alla Ricerca Peppe De Cristofaro ha twittato: "Bene che università Bari abbia sospeso ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) A commento dell'episodio denunciato dall'associazione studentesca Link, il sottosegretario all'Università e alla Ricerca Peppe Deha twittato: "che università Bari abbia...

