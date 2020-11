Napoli, terapie e lavoro personalizzato per Osimhen (Di giovedì 19 novembre 2020) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian Ruiz, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Seduta mattutina per ilal centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” edi rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svoltoin campo unitamente a Lozano, Fabian Ruiz, Mario Rui rientrati dalle Nazionali.ha svoltoin palestra e campo. L'articolo ilsta.

ilnapolionline : Castel Volturno - Rientrati i Nazionali, terapie per Osimhen - - CalcioNapoli24 : RT @AleMarrazzo1981: #Napoli #Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a #Lozano, #Fabian… - napolista : Napoli, terapie e lavoro personalizzato per Osimhen Anche Bakayoko ha svolto un allenamento personalizzato insieme… - AleMarrazzo1981 : #Napoli #Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a #Lozano,… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Napoli #Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a #Lozano, #Fabian, #M… -