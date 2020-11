MotoGP | presentazione GP Portogallo 2020 | riflettori puntati su Franco Morbidelli e la Ducati

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella giornata di domenica il Motomondialegiungerà alla sua conclusione con il Gran Premio di, programmato sul tracciato di Portimao. Insi conosce già il nome del Campione del Mondo, in quanto Joan Mir ha un vantaggio incolmabile sul secondo in classifica generale. Lo spagnolo della Suzuki potrà quindi godersi un’autentica passerella. Tuttavia, nonostante la battaglia per il titolo iridato sia stata matematicamente decisa con una tappa d’anticipo, la gara lusitana proporrà diversi motivi d’interesse. Innanzitutto è ancora aperta la battaglia per la seconda e la terza posizione in classifica generale, che in linea teorica coinvolge ancora sei piloti, compresi due italiani. Dietro a Mir, irraggiungibile a quota 171, troviamo(142), Alex Rins (138), Maverick ...