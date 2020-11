Ma stanno sperimentando il voto elettronico in Italia e noi non sappiamo niente? (Di giovedì 19 novembre 2020) Che motivo c’è di tenere nascosta una sperimentazione che, in fondo, potrebbe rappresentare anche un aspetto innovativo per la democrazia? Pare, infatti, che sia stata istituita una commissione ad hoc sul voto elettronico nella circoscrizione estera. Lo ha scoperto, in modo particolare, Fabio Pietrosanti, il presidente di Hermes, una organizzazione che si occupa di diritti digitali. In seguito a una interrogazione alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese da parte di una deputata di Forza Italia, la titolare del Viminale ha parlato per la prima volta di questa commissione. Un accesso agli atti successivo ha mostrato la sua composizione e i suoi scopi. LEGGI ANCHE > L’epic fail del voto elettronico in Regione Lombardia voto elettronico: è iniziata una ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Che motivo c’è di tenere nascosta una sperimentazione che, in fondo, potrebbe rappresentare anche un aspetto innovativo per la democrazia? Pare, infatti, che sia stata istituita una commissione ad hoc sulnella circoscrizione estera. Lo ha scoperto, in modo particolare, Fabio Pietrosanti, il presidente di Hermes, una organizzazione che si occupa di diritti digitali. In seguito a una interrogazione alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese da parte di una deputata di Forza, la titolare del Viminale ha parlato per la prima volta di questa commissione. Un accesso agli atti successivo ha mostrato la sua composizione e i suoi scopi. LEGGI ANCHE > L’epic fail delin Regione Lombardia: è iniziata una ...

