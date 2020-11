Immunità al presidente, censura ai social, "agenti stranieri". Dove va la Russia (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni c’è grande lavoro per la Duma, la camera bassa del Parlamento russo. Sono al vaglio due leggi a cui seguiranno certamente polemiche e discussioni sulla loro natura. Martedì è stata approvata in prima lettura una proposta di legge che estenderebbe l’Immunità, attualmente prevista solo per i presidenti in carica, a tutti gli ex inquilini del Cremlino. La nuova proposta consentirà loro di essere intoccabili anche dopo la fine del mandato, in quanto “non potranno essere ritenuti responsabili né a livello penale né a livello amministrativo”, tranne che per le accuse di “alto tradimento” e “gravi crimini”. Prima dell’entrata in vigore della legge occorreranno altri due passaggi: l’approvazione del Consiglio Federale e, quindi, la firma del presidente Vladimir Putin. Quest’ultimo è il vero e unico interessato affinché la legge passi il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni c’è grande lavoro per la Duma, la camera bassa del Parlamento russo. Sono al vaglio due leggi a cui seguiranno certamente polemiche e discussioni sulla loro natura. Martedì è stata approvata in prima lettura una proposta di legge che estenderebbe l’, attualmente prevista solo per i presidenti in carica, a tutti gli ex inquilini del Cremlino. La nuova proposta consentirà loro di essere intoccabili anche dopo la fine del mandato, in quanto “non potranno essere ritenuti responsabili né a livello penale né a livello amministrativo”, tranne che per le accuse di “alto tradimento” e “gravi crimini”. Prima dell’entrata in vigore della legge occorreranno altri due passaggi: l’approvazione del Consiglio Federale e, quindi, la firma delVladimir Putin. Quest’ultimo è il vero e unico interessato affinché la legge passi il ...

