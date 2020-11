Hunter Killer - Caccia negli abissi: stasera su Rai3 il thriller con Gerard Butler (Di giovedì 19 novembre 2020) stasera su Rai3 alle 21:20, per la prima volta in TV va in onda Hunter Killer - Caccia negli abissi, thriller sottomarino con Gerard Butler e Linda Cardellini. stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda, in prima visione, Hunter Killer - Caccia negli abissi, thriller diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman, Ryan McPartlin e Linda Cardellini. Joe Glass (Gerard Butler), ufficiale americano, viene incaricato, insieme al comandante di un sottomarino statunitense, di affrontare una delicata missione: fermare un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020)sualle 21:20, per la prima volta in TV va in ondasottomarino cone Linda Cardellini.sualle 21:20 va in onda, in prima visione,diretto da Donovan Marsh con, Gary Oldman, Ryan McPartlin e Linda Cardellini. Joe Glass (), ufficiale americano, viene incaricato, insieme al comandante di un sottomarino statunitense, di affrontare una delicata missione: fermare un ...

Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Hunter Killer - Caccia negli abissi (Film) #StaseraInTV 19/11/2020 #PrimaSerata #hunterkiller-caccianegliabissi @RaiTre - GuidaTVPlus : 19-11-2020 21:20 #Rai3 Hunter Killer - Caccia negli abissi #FilmAzione,Thriller #StaseraInTV - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai3 in prima visione “Hunter killer – Caccia negli abissi” – Diretto da Donovan Marsh con Gerard… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai3 in prima visione “Hunter killer – Caccia negli abissi” – Diretto da Donovan Marsh con Gerard… - zazoomblog : Hunter Killer – Caccia negli abissi trama cast e curiosità del thriller fantapolitico - #Hunter #Killer #Caccia… -