Hai la barba lunga? È ora di tagliarla, ci sono più batteri che sul pelo del cane (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo un gruppo di scienziati nella barba si annidano numerosi germi, compresi quelli che troviamo normalmente nel pelo di un cane. La barba lunga va molto di moda fra ragazzi e uomini lo stile hipster prevede una bella barba folta che si allunga dal mento quasi al petto, accompagnata da baffi con punta all’insù. Una Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo un gruppo di scienziati nellasi annidano numerosi germi, compresi quelli che troviamo normalmente neldi un. Lava molto di moda fra ragazzi e uomini lo stile hipster prevede una bellafolta che si aldal mento quasi al petto, accompagnata da baffi con punta all’insù. Una Impronta Unika.

girmello : @LucaCiardi1977 @elettra975 Non si vede ,hai la mascherina e chili di barba ! - LaGuglie71 : @Davidone74 Hai ragione....con la vasca da bagno piena di schiuma che non andava via????...ci facevamo la barba model… - MM14XO : @nomorebadvibess cosa hai fatto a caph? non mi ha insultato dopo avermi visto senza barba, lo hai cambiato - AnnunciatriciTV : @psychotoni67 Sul vestito mi sa che hai ragione ?? forse dovevo “incamiciarmi”. Ho optato per un banale maglioncino.… - Gio_Delfi : @barba_emme @retwittobene Ed invece lo hai salvato? -

Ultime Notizie dalla rete : Hai barba "Grazie barba, m’hai aperto il futuro" il Resto del Carlino Hai la barba lunga? È ora di tagliarla, ci sono più batteri che sul pelo del cane

Secondo un gruppo di scienziati nella barba si annidano numerosi germi, compresi quelli che troviamo normalmente nel pelo di un cane. La barba lunga va ...

Trapattoni scende in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina

Il Trap si presenta con in mano da una parte un parastinchi e con l’altra la protezione per bocca e naso e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita» ...

Secondo un gruppo di scienziati nella barba si annidano numerosi germi, compresi quelli che troviamo normalmente nel pelo di un cane. La barba lunga va ...Il Trap si presenta con in mano da una parte un parastinchi e con l’altra la protezione per bocca e naso e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita» ...