Giornale di Brescia fuori da Facebook | «Perché dovremmo restare?»

Il Giornale di Brescia ha preso una decisione che va contro corrente rispetto a quello che fanno tutte le altre redazioni giornalistiche: rinunciare a postare i propri contenuti su Facebook. «Dai social e in particolare da Facebook otteniamo il 16% del nostro traffico» ci ha spiegato Nunzia Vallini, direttrice della realtà editoriale che ha fatto una scelta coraggiosa basata su una riflessione che tutti nel mondo dei media dovremmo fare: «Il gioco vale la candela? Rimanere su Facebook, piazza estremamente inquinata, vale il ritorno in termini di traffico?». La decisione, ci spiega la direttrice Vallini, è stata possibile anche grazie a un «editore che non ci valuta in base ai click e al fatto che abbiamo un bacino di lettori fisicamente ben definito sul nostro territorio».

