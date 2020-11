Doc nelle tue mani, Luca Argentero: “Non è finita” (Di giovedì 19 novembre 2020) Si conclude questa sera la fortunata serie di Doc nelle tue mani, serie che nonostante abbia incontrato in fase di realizzazione il problema dell’emergenza Covid, è arrivata a termine. Interprete di punta Luca Argentero, che ha reso omaggio con la sua spontanea recitazione il personaggio del dottor Andrea Fanti. La storia, tratta da un fatto realmente accaduto, celebra i medici e tutto il personale sanitario oggi in prima linea proprio per fronteggiare la pandemia. Luca Argentero si è detto entusiasta di aver partecipato a questo progetto ed è felice del successo che ha avuto portando ancora una volta la fiction di Rai 1 ai vertice degli ascolti. I rumors oggi parlano della realizzazione di una seconda serie e secondo quanto ha riportato l’ex gieffino gli autori sono già all’opera ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Si conclude questa sera la fortunata serie di Doctue, serie che nonostante abbia incontrato in fase di realizzazione il problema dell’emergenza Covid, è arrivata a termine. Interprete di punta, che ha reso omaggio con la sua spontanea recitazione il personaggio del dottor Andrea Fanti. La storia, tratta da un fatto realmente accaduto, celebra i medici e tutto il personale sanitario oggi in prima linea proprio per fronteggiare la pandemia.si è detto entusiasta di aver partecipato a questo progetto ed è felice del successo che ha avuto portando ancora una volta la fiction di Rai 1 ai vertice degli ascolti. I rumors oggi parlano della realizzazione di una seconda serie e secondo quanto ha riportato l’ex gieffino gli autori sono già all’opera ...

