Daydreamer: CAN, nessuno più lo vuole! E Sanem? Anticipazioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Non sarà facile per Can Divit (Can Yaman) riallacciare i rapporti con la famiglia Aydin. Ad un anno dalla fine della sua relazione con Sanem (Demet Ozdemir), il protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno si troverà infatti ad affrontare non poche difficoltà, soprattutto con la cognata Leyla (Oznur Serceler) e la mancata suocera Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Nelle puntate italiane che andranno in onda tra qualche mese, le due donne faranno proprio fatica ad accettare il ritorno a casa di Can e non perderanno occasione per ribadirglielo… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 19 novembre: Gianluca e Francesca, fine della conoscenza Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem, rapporto piuttosto teso! Se avete letto i nostri post precedenti sulle Anticipazioni della telenovela turca, siete a conoscenza ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 19 novembre 2020) Non sarà facile per Can Divit (Can Yaman) riallacciare i rapporti con la famiglia Aydin. Ad un anno dalla fine della sua relazione con(Demet Ozdemir), il protagonista di– Le Ali del Sogno si troverà infatti ad affrontare non poche difficoltà, soprattutto con la cognata Leyla (Oznur Serceler) e la mancata suocera Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Nelle puntate italiane che andranno in onda tra qualche mese, le due donne faranno proprio fatica ad accettare il ritorno a casa di Can e non perderanno occasione per ribadirglielo… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 19 novembre: Gianluca e Francesca, fine della conoscenza– Le Ali del Sogno, news: Can e, rapporto piuttosto teso! Se avete letto i nostri post precedenti sulledella telenovela turca, siete a conoscenza ...

