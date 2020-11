Coventry-Birmingham venerdì | ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre gli Sky Blues si trovano un punto sopra la zona retrocessione, i loro avversari sono scesi al 17° posto in classifica dopo aver perso in casa contro Wycombe Wanderers e Bournemouth. La squadra di Mark Robins ha subito quattro sconfitte in cinque partite, e questo ha determinato la situazione attuale. Solo un punto sopra InfoBetting: Scommesse Sportive e