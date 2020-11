Coprifuoco a mezzanotte: dal 3 dicembre si riparte. Il Lazio: noi non apriamo (Di venerdì 20 novembre 2020) «Non rifacciamo gli stessi errori di questa estate e ve lo dice una Regione che forse è l?unica con l?Rt sotto a 1», ha detto a un certo punto l?assessore alla... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 novembre 2020) «Non rifacciamo gli stessi errori di questa estate e ve lo dice una Regione che forse è l?unica con l?Rt sotto a 1», ha detto a un certo punto l?assessore alla...

Marilenapas : RT @fanpage: Nel nuovo Dpcm per le feste di Natale il coprifuoco slitta a mezzanotte: le ipotesi sul tavolo - fanpage : Nel nuovo Dpcm per le feste di Natale il coprifuoco slitta a mezzanotte: le ipotesi sul tavolo - mummy53690440 : Coprifuoco a mezzanotte: dal 3 dicembre si riparte. Il Lazio: noi non apriamo - infoitinterno : Coprifuoco a mezzanotte: dal 3 dicembre si riparte. Il Lazio: noi non apriamo - Il - Agato_Agato : Coprifuoco fino a mezzanotte cioè dalle 00.01 si può uscire? -