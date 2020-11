Chaos Walking: primo trailer del film con Tom Holland e Daisy Ridley (Di giovedì 19 novembre 2020) Il sito IGN ha reso disponibile un primo trailer di Chaos Walking, il tanto atteso e più volte rinviato adattamento della trilogia di romanzi fantascientifici YA di Patrick Ness con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley meglio noti come la Rey della saga di Star Wars e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel. La trama ufficiale: In una colonia chiamata Nuovo Mondo, Todd (Tom Holland) è stato educato a credere che un agente patogeno abbia ucciso tutte le donne e scatenato “il rumore”, la capacità di ascoltare le menti delle persone e degli animali. Più tardi, si imbatte in una zona di silenzio e presto scopre la fonte del silenzio: una donna misteriosa di nome Viola (Daisy Ridley), la prima che abbia mai ... Leggi su cineblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Il sito IGN ha reso disponibile undi, il tanto atteso e più volte rinviato adattamento della trilogia di romanzi fantascientifici YA di Patrick Ness con protagonisti Tommeglio noti come la Rey della saga di Star Wars e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel. La trama ufficiale: In una colonia chiamata Nuovo Mondo, Todd (Tom) è stato educato a credere che un agente patogeno abbia ucciso tutte le donne e scatenato “il rumore”, la capacità di ascoltare le menti delle persone e degli animali. Più tardi, si imbatte in una zona di silenzio e presto scopre la fonte del silenzio: una donna misteriosa di nome Viola (), la prima che abbia mai ...

