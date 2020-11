Calciomercato, Balotelli a un passo dal Vasco da Gama? Il ds Cordella: “Ecco come stanno le cose” (Di giovedì 19 novembre 2020) Quale futuro per Mario Balotelli?L'ex attaccante fra le altre di Milan e Inter, attualmente svincolato dopo l'addio al Brescia, potrebbe presto firmare un nuovo contratto. SuperMario, infatti, è ad un passo dal trasferimento in Brasile, al Vasco da Gama. Intervistato ai microfoni di 'Tuttosport', il direttore sportivo del club che milita nella Serie A brasiliana, Fabio Cordella, ha confermato la trattativa."Non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto", sono state le sue parole. Tuttavia, l'operazione potrebbe concretizzarsi solo a gennaio: l'attuale ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Quale futuro per Mario?L'ex attaccante fra le altre di Milan e Inter, attualmente svincolato dopo l'addio al Brescia, potrebbe presto firmare un nuovo contratto. SuperMario, infatti, è ad undal trasferimento in Brasile, alda. Intervistato ai microfoni di 'Tuttosport', il direttore sportivo del club che milita nella Serie A brasiliana, Fabio, ha confermato la trattativa."Non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto", sono state le sue parole. Tuttavia, l'operazione potrebbe concretizzarsi solo a gennaio: l'attuale ...

Mediagol : #Calciomercato, Balotelli a un passo dal Vasco da Gama? Il ds Cordella: 'Ecco come stanno le cose' - Alberto_Today : Ds Vasco da Gama: 'Balotelli arriva a gennaio. Un bene anche per Mancini. Zenga? Prima scelta in caso di cambio'… - cmdotcom : Ds #Vasco da gama: '#Balotelli arriva a gennaio. Un bene anche per #Mancini. #Zenga? Prima scelta in caso di cambio… - ilNonnoSimpson : RT @NicoSchira: Il #VascoDaGama vuole ingaggiare Mario #Balotelli. Il ds #Cordella in pressing da settimane: sul tavolo un ricco biennale,… - ModouBoy_10 : RT @NicoSchira: Il #VascoDaGama vuole ingaggiare Mario #Balotelli. Il ds #Cordella in pressing da settimane: sul tavolo un ricco biennale,… -