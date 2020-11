Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 18 novembre: vince il calcio, All Together Now segna 3 milioni (Di giovedì 19 novembre 2020) vince la partita di calcio Uefa Nations League Bosnia Erzegovina-Italia su Rai1 la gara degli Ascolti nel prime time di mercoledì 18 ottobre con 6.699.000 (share 24.3%). Ascolti tv prime time Lo show musicale ‘All Together Now‘ su Canale 5 ha avuto 3.072.000 (share 14.43%) e su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.213.000 (share 9.9%). Sempre in prima serata, su Rai2 ‘Resta con Me‘ è stato seguito da 2.081.000 (share 8.1%), su Italia 1 ‘Sherlock Holmes – Gioco di ombre‘ è stato visto da 1.231.000 (share 5.4%), su Retequattro ‘Speciale Stasera Italia’ ha ottenuto 770.000 (share 3.4%) e su La7 ‘Atlantide’ ha registrato 727.000 (share 3.1%). Ascolti tv access prime time Nell’access prime time ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 ha avuto 4.221.000 (share 14.9%). Su La7 ‘Otto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 19 novembre 2020)la partita diUefa Nations League Bosnia Erzegovina-Italia su Rai1 la gara deglinel prime time di18 ottobre con 6.699.000 (share 24.3%).tv prime time Lo show musicale ‘AllNow‘ su Canale 5 ha avuto 3.072.000 (share 14.43%) e su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.213.000 (share 9.9%). Sempre in prima serata, su Rai2 ‘Resta con Me‘ è stato seguito da 2.081.000 (share 8.1%), su Italia 1 ‘Sherlock Holmes – Gioco di ombre‘ è stato visto da 1.231.000 (share 5.4%), su Retequattro ‘Speciale Stasera Italia’ ha ottenuto 770.000 (share 3.4%) e su La7 ‘Atlantide’ ha registrato 727.000 (share 3.1%).tv access prime time Nell’access prime time ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 ha avuto 4.221.000 (share 14.9%). Su La7 ‘Otto ...

