Accoltella il padre per difendere la madre: fermato un ragazzo di 16 anni (Di giovedì 19 novembre 2020) Ardea (Roma), un ragazzo di 16 anni ha Accoltellato il padre per difendere la madre. Al 37enne è stata asportata la milza. ARDEA (ROMA) – Un ragazzo di 16 anni ha Accoltellato il padre per difendere la madre ad Ardea, in provincia di Roma. Come raccontato da Leggo, la furiosa lite è scoppiata nella serata di mercoledì 18 novembre 2020. Il giovane, al termine dell'ennesimo litigio tra i genitori, avrebbe preso il coltello da cucina e sferrato due fendenti al padre.

