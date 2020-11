“A Natale? Ecco cosa potrete fare e cosa non dovrete”. Conte ‘avvisa’ gli italiani (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha parlato durante l’assemblea dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani ed ha affrontato diverse questioni. Al centro delle dichiarazioni del premier il Recovery Fund, le misure da prendere per le imminenti feste natalizie e i parametri attraverso i quali si è scelta la distinzione tra regioni rosse, arancioni e gialle che hanno provocato diverse polemiche. “C’è molta attenzione – le parole di Giuseppe Conte – verso le festività natalizie, che sono le più sentite: il governo non ha la palla di vetro ma sta rivelando che ci sono segnali positivi nella curva epidemiologica per effetto delle misure adottate”. Anche se lo stesso premier, subito dopo, ha aggiunto: “Ora nessuno si avventura a dire quale sarà l’andamento della curva a Natale”. Dunque nessun facile entusiasmo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppeha parlato durante l’assemblea dell’Associazione Nazionale dei Comunied ha affrontato diverse questioni. Al centro delle dichiarazioni del premier il Recovery Fund, le misure da prendere per le imminenti feste natalizie e i parametri attraverso i quali si è scelta la distinzione tra regioni rosse, arancioni e gialle che hanno provocato diverse polemiche. “C’è molta attenzione – le parole di Giuseppe– verso le festività natalizie, che sono le più sentite: il governo non ha la palla di vetro ma sta rivelando che ci sono segnali positivi nella curva epidemiologica per effetto delle misure adottate”. Anche se lo stesso premier, subito dopo, ha aggiunto: “Ora nessuno si avventura a dire quale sarà l’andamento della curva a”. Dunque nessun facile entusiasmo ...

NicolaPorro : La sottosegretaria #Zampa ogni giorno ne inventa una e, dopo l’ultima sparata, non può che aggiudicarsi il sopranno… - giumbolina : Mia figlia oggi a pranzo mi fa' ?Mamma hai già pensato a cosa regalarmi a Natale? ?Alisia non so neanche se ci arri… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Nuove regole anti-#Covid dal 3 dicembre. Ripensamenti in vista del #Natale: ecco le ipotesi al vaglio del #governo ht… - tusciaweb : Nuovo dpcm in vista del Natale, ecco le possibili misure Roma - Il governo sta studiando una nuova serie di - AvvAntonioConte : RT @SkyTG24: Covid, atteso nuovo dpcm in vista del Natale: ecco le possibili misure -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Ecco Cosa prevede il prossimo Dpcm a ridosso del Natale? Ecco alcune ipotesi Romait Covid-19, Conte: “La seconda ondata è una sfida insidiosa, serve fare squadra…”. Le parole del Premier

Covid-19, continua la battaglia contro il virus L’Italia continua la sua strenua lotta contro il Covid-19 e nelle ultime settimane iniziano a intravedersi dei segnali positivi: ?

Dieta da lockdown: con la seconda ondata tornano i consumi di marzo e aprile

Lo mostrano i dati Nielsen: compriamo ancora lievito, farine, mozzarella e birra. E per Natale ci apprestiamo a passare molto tempo in cucina per preparare i piatti della tradizione ...

Covid-19, continua la battaglia contro il virus L’Italia continua la sua strenua lotta contro il Covid-19 e nelle ultime settimane iniziano a intravedersi dei segnali positivi: ?Lo mostrano i dati Nielsen: compriamo ancora lievito, farine, mozzarella e birra. E per Natale ci apprestiamo a passare molto tempo in cucina per preparare i piatti della tradizione ...