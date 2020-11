Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBREORE 08:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DALLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA USCITA TIBURTINA TRATTO URBANOTERAMO CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE SULLA VIA SALARIA CI SONO CODE QUI PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA IN DIREZIONE DEL CENTRO SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE FINO AL 7 DICEMBRE SOSPESA LA ...