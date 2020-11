Tommaso Zorzi regala cultura a destra e a manca con “I Promessi Sposi in dieci minuti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 sa essere anche cultura, e non è un caso che ad esprimerla sia Tommaso Zorzi, il concorrente tuttofare dell’edizione di quest’anno. L’ennesimo assolo dell’influencer milanese strizza l’occhio a uno dei massimi capolavori della letteratura italiana, I Promessi Sposi. Il “singolo” cantato da Tommy nella stanza blu di fronte a Maria Teresa e Stefania Orlando si intitola I Promessi Sposi in dieci minuti, l’opera comico-teatrale degli Oblivion datata al 13 marzo 2009: nello stesso anno, Tommaso doveva ancora compiere 14 anni. L’esibizione di Tommaso Zorzi ne I Promessi Sposi in dieci minuti Il testo completo, va da sé, è troppo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 sa essere anche, e non è un caso che ad esprimerla sia, il concorrente tuttofare dell’edizione di quest’anno. L’ennesimo assolo dell’influencer milanese strizza l’occhio a uno dei massimi capolavori della letteratura italiana, I. Il “singolo” cantato da Tommy nella stanza blu di fronte a Maria Teresa e Stefania Orlando si intitola Iinminuti, l’opera comico-teatrale degli Oblivion datata al 13 marzo 2009: nello stesso anno,doveva ancora compiere 14 anni. L’esibizione dine Iinminuti Il testo completo, va da sé, è troppo ...

