The Crown 4, reali furiosi con Netflix (Di mercoledì 18 novembre 2020) The Crown debutta con la quarta stagione e i tabloid inglesi raccontano che la famiglia reale è furiosa con Netflix per tutti i temi scabrosi affrontati. Alla famiglia reale The Crown 4 non è piaciuto La Principessa triste, The Crown 4. Photo: Web.The Crown è la serie Netflix che parla della vita della Regina Elisabetta e della sua famiglia, dalla sua gioventù, compreso il matrimonio e divenne la Regina (inarrestabile) del Regno Unito. Il tabloid The Sun rivela che la famiglia reale non ha gradito la narrazione, compresi i dettagli, del matrimonio di Carlo e Diana. Anzi, Carlo e William. Sono furiosi per tutta la narrazione degli eventi, dal 1979 fino ai primi anni Novanta. Per la serie tv creata da Peter Morgan, le critiche della Casa Reale non sono ...

