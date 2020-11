Spagna-Germania, Ferran Torres: «Ottima prova ma serve equilibrio per gli Europei» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ferran Torres protagonista assoluto della Spagna nel 6-0 rifilato dalle ‘Furie Rosse’ alla Germania in Nations League Ferran Torres grande protagonista nell’umiliante 6-0 inflitto dalla Spagna alla Germania in Nations League. Il gioiello del Manchester City ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nella gara di Siviglia. «Ho visto un’Ottima Spagna, però serve equilibrio. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento in vista dei prossimi Europei». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)protagonista assoluto dellanel 6-0 rifilato dalle ‘Furie Rosse’ allain Nations Leaguegrande protagonista nell’umiliante 6-0 inflitto dallaallain Nations League. Il gioiello del Manchester City ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nella gara di Siviglia. «Ho visto un’, però. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento in vista dei prossimi». Leggi su Calcionews24.com

