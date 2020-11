Rita Pavone, la fuga in Svizzera per proteggere il suo amore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rita Pavone, una della cantanti italiane più apprezzate, vive in Svizzera da tantissimi anni. Fuggì nella terra elvetica per amore. Ecco la sua storia Fonte: Getty Images“Profondamente italiana”, nata a Torino, ma residente in Svizzera. Stiamo parlando di Rita Pavone, una delle cantanti più amate di sempre, ora protagonista nella trasmissione di Canale 5 All Together Now. Ebbene sì, per chi non lo sapesse, Rita Pavone ha la cittadinanza Svizzera. La cantante vive in terra elvetica da ormai 52 anni. Perché proprio la Svizzera? La 75 enne “fuggì” per proteggere il suo amore, Teddy Reno, l’uomo con il quale ancora oggi è sposata. Un Paese che le ha dato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020), una della cantanti italiane più apprezzate, vive inda tantissimi anni. Fuggì nella terra elvetica per. Ecco la sua storia Fonte: Getty Images“Profondamente italiana”, nata a Torino, ma residente in. Stiamo parlando di, una delle cantanti più amate di sempre, ora protagonista nella trasmissione di Canale 5 All Together Now. Ebbene sì, per chi non lo sapesse,ha la cittadinanza. La cantante vive in terra elvetica da ormai 52 anni. Perché proprio la? La 75 enne “fuggì” peril suo, Teddy Reno, l’uomo con il quale ancora oggi è sposata. Un Paese che le ha dato ...

MediasetPlay : La sfida diventa sempre più emozionante... ?? Pronti per una nuova puntata di #AllTogetherNow? Vi aspettiamo questa… - RengaOfficial : Siete pronti per la terza puntata di “All Together Now”?! Io non vedo l’ora ?? Ci vediamo su Canale 5 dalle ore 21.2… - MediasetPlay : ?? Women Power?? @m_hunziker, @Rita_Pavone_ e @_AnnaTatangelo_ hanno spaccato! ?? #AllTogetherNow - Terian_Dimmi : @RengaOfficial @m_hunziker @jaxofficial @_AnnaTatangelo_ @Rita_Pavone_ Menomale che ci sei tu come sempre a risolle… - Terian_Dimmi : RT @RengaOfficial: Siete pronti per la terza puntata di “All Together Now”?! Io non vedo l’ora ?? Ci vediamo su Canale 5 dalle ore 21.20 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Pavone Rita Pavone: età, i figli, sanremo e le canzoni - IO Donna Io Donna Stasera in tv, All together now su Canale 5: anticipazioni sulla terza puntata

Stasera in tv di oggi mercoledì 18 novembre 2020: torna lo show musicale “All together now” su Canale 5, sempre ricco di emozioni e divertimento. Anche in questa puntata la ...

All Together Now e gli altri programmi di stasera in TV 18 novembre

La guida ai film e ai programmi in onda stasera 18 novembre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre ...

Stasera in tv di oggi mercoledì 18 novembre 2020: torna lo show musicale “All together now” su Canale 5, sempre ricco di emozioni e divertimento. Anche in questa puntata la ...La guida ai film e ai programmi in onda stasera 18 novembre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre ...