Riabilitati gli arbitri sospesi | Giacomelli riparte dalla Serie B | Piccinini quarto uomo

Piero Giacomelli torna ad arbitrare, dopo gli errori gravi commessi in Milan-Roma della 5^ giornata. Il direttore di gara triestino era stato sospeso insieme al VAR Pro Nasca. Il primo è stato designato per Reggina-Pisa in Serie B, mentre il secondo sarà assistente in video per Udinese-Genoa. Rientrano anche Piccinini e Maresca, il duo arbitro-VAR che invece aveva sbagliato in Inter-Parma della 6^ giornata, non concedendo un rigore solare ai nerazzurri. Piccinini sarà quarto uomo in Fiorentina-Benevento, mentre a Maresca è stata affidata la direzione di Juventus-Cagliari.

Giacomelli aveva commesso diversi errori gravi in Milan-Roma, mentre il romagnolo aveva penalizzato l'Inter contro il Parma ...

Fu supplenza politica. Il caso Bassolino e le incredibili frasi dell'ex pm

Al direttore - L’articolo di Carmelo Caruso sui 17 anni di fango di Bassolino, pubblicato sul Foglio di sabato 14 novembre, mi ha indotto a scrivere sia al Mattino, che fu conte ...

