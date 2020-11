Question Time alla Camera con la ministra Azzolina [DIRETTA VIDEO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) Question Time alla Camera dei Deputati con la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. L'esponente del Movimento Cinque Stelle risponderà a tre interrogazioni parlamentari. L'articolo Question Time alla Camera con la ministra Azzolina DIRETTA VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020)dei Deputati con ladell'Istruzione, Lucia. L'esponente del Movimento Cinque Stelle risponderà a tre interrogazioni parlamentari. L'articolocon la

Agenparl : Lazio: Giannini (Lega), Zingaretti e D'Amato continuano a non rispondere al question time - - agoralazio : Lazio: Giannini (Lega), Zingaretti e D’Amato continuano a non rispondere al question time “ - UbertoGandolfi : Question time, musei, casa dell'acqua: mozioni dei 5Stelle respinte al mittente - queenmarii1993 : RT @GiusCandela: Nuovo orario, traino basso, durata ridotta da qualche giorno, continui cambi di collocazione per il question time. Lo vogl… - GruppoFICamera : RT @annalisabaroni: ??Adesso in diretta dal canale della Camera dei Deputati ?? -