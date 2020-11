Puglia, scuola: il Tar si riserva la decisione Oggi l'udienza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Il Tribunale amministrativo regionale potrebbe pronunciarsi nelle prossime ore sulla chiusura delle scuole pugliesi. I giudici amministrativi si sono riservati di decidere e potrebbero emettere il provvedimento Oggi o domani. La vicenda riguarda la sospensione dell’ordinanza con cui la Regione, il 28 ottobre, aveva stoppato la didattica in aula. L'articolo Puglia, scuola: il Tar si riserva la decisione <small class="subtitle">Oggi l'udienza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Il Tribunale amministrativo regionale potrebbe pronunciarsi nelle prossime ore sulla chiusura delle scuole pugliesi. I giudici amministrativi si sonoti di decidere e potrebbero emettere il provvedimentoo domani. La vicenda riguarda la sospensione dell’ordinanza con cui la Regione, il 28 ottobre, aveva stoppato la didattica in aula. L'articolo: il Tar sila l' proviene da Noi Notizie..

