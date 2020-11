(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Unain difesa dei negozi di prossimità e per il commercio al dettaglio. Il vicepresidente della Camera Fabio, di Fratelli d’Italia,lasenzaAmazon simile alla petizioneta in Francia da politici e intellettuali e adattata al contesto italiano. “Saremo tutti impegnati -spiega- a condividere l’appello sui canali social e attraverso sottoscrizioni nelle varie iniziative pre-natalizie raccogliendo voci di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Natale: Rampelli lancia pagina #NatalesenzaAmazon... - La7tv : #coffeebreak Il senatore di Fratelli d'Italia contro lo 'sciacallaggio dell'ecommerce' -

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, lancia la pagina #NatalesenzaAmazon simile alla petizione lanciata in Francia da politici e intellettuali e adattata al contesto ...Secondo la Commissione Europea l’azienda di Seattle “usa enormi quantità dati non pubblici sui rivenditori” per favorire i prodotti che vende direttamente sulla sua piattaforma ...