League of Legends: Wild Rift, la beta pubblica mobile sta per arrivare in Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella giornata di oggi, Riot Games, la casa responsabile dell'atteso titolo mobile League of Legends: Wild Rift, ha annunciato che, a partire dal 7 dicembre, amplierà la beta pubblica del gioco a nuove regioni: Oceania, Taiwan e Vietnam saranno i primi di questa nuova ondata, per poi proseguire con l'aggiunta di Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Russia, Stati Indipendenti del Commonwealth e Turchia entro il 10 dicembre. Questo significa che presto sarà il nostro turno di provare questa versione rinnovata di League of Legends, studiata appositamente per dispositivi mobile e console, adatta per chi vuole intrattenersi con partite rapide e più accessibili. Riot continua a impegnarsi per rendere il titolo disponibile ai ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella giornata di oggi, Riot Games, la casa responsabile dell'atteso titoloof, ha annunciato che, a partire dal 7 dicembre, amplierà ladel gioco a nuove regioni: Oceania, Taiwan e Vietnam saranno i primi di questa nuova ondata, per poi proseguire con l'aggiunta di Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Russia, Stati Indipendenti del Commonwealth e Turchia entro il 10 dicembre. Questo significa che presto sarà il nostro turno di provare questa versione rinnovata diof, studiata appositamente per dispositivie console, adatta per chi vuole intrattenersi con partite rapide e più accessibili. Riot continua a impegnarsi per rendere il titolo disponibile ai ...

Eurogamer_it : #LeagueOfLegendsWildRift, la beta pubblica mobile sta per arrivare in Italia. - GamingTalker : League of Legends Wild Rift, la beta arriva in Europa (e Italia) il 10 dicembre - il_bosone : Essere fan di #LeagueOfLegends, in questo momento, potrebbe costarvi più di quanto immaginate. Ce ne parla il nostr… - BotterGabriele : @marco_vendrame Forse all’uni ma in realtà vorrei smettere di giocare alla play per tornare al mio amato League Of Legends - ilconca1 : Seguitemi su Twitch! Live streaming su league of legends tutte le sere dalle 20:30 alle 23 circa, vi lascio il lin… -