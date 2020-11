Le scarpe Lidl sono un colpo di genio. Il commento di Giuliani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Inchiniamoci davanti al genio. Sì, perché qualsiasi cosa possano dire benpensanti e cinici di professione, la Lidl ha messo in piedi un’operazione di marketing meravigliosa, capace di durare mesi in tutta Europa. Oltretutto, spendendo relativamente poco. Le coloratissime e ormai leggendarie scarpe da ginnastica della nota catena della grande distribuzione sono state sapientemente trasformate in oggetto di culto. Come? Il fenomeno è un efficacissimo e istruttivo mix di antiche regole e intelligente sfruttamento dei new media. Prendi un oggetto assolutamente comune e di fattura, ci sia permesso dirlo con il massimo rispetto, appena sufficiente, prepara un’efficacissima campagna di engagement social e ricorri a un trucco vecchio come il mondo: metterne a disposizione un numero limitatissimo di pezzi. Diventando quasi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Inchiniamoci davanti al. Sì, perché qualsiasi cosa possano dire benpensanti e cinici di professione, laha messo in piedi un’operazione di marketing meravigliosa, capace di durare mesi in tutta Europa. Oltretutto, spendendo relativamente poco. Le coloratissime e ormai leggendarieda ginnastica della nota catena della grande distribuzionestate sapientemente trasformate in oggetto di culto. Come? Il fenomeno è un efficacissimo e istruttivo mix di antiche regole e intelligente sfruttamento dei new media. Prendi un oggetto assolutamente comune e di fattura, ci sia permesso dirlo con il massimo rispetto, appena sufficiente, prepara un’efficacissima campagna di engagement social e ricorri a un trucco vecchio come il mondo: metterne a disposizione un numero limitatissimo di pezzi. Diventando quasi ...

