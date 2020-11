Lazio | Immobile e l’incubo senza fine | annullate le visite mediche

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La telenovela legata alla positività di Ciroal Covid-19 sembra non avere. Il bomber della, che era atteso in clinica Paideia questa mattina, si è visto annullare ledi idoneità a causa di una nuova positività riscontrata nell’ultimo tampone. Il giocatore perciò dovrà rimanere in isolamento e la sua presabato con il Crotone appare improbabile. SportFace.

Sport_Mediaset : +++LAZIO, IMMOBILE ANCORA POSITIVO AL GENE 'N'+++ #SportMediaset - Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - DiMarzio : #Lazio, #MilinkovicSavic positivo al #Covid_19. #Immobile rimane in isolamento - lautarvo : RT @Valezz9: Finalmente il re è negativo?????? #Immobile #lazio - MarS92__ : RT @sportface2016: +++#Lazio, Ciro #Immobile ancora positivo al #Covid_19+++ -

