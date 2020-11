Il Principe William offeso dalla quarta stagione di The Crown: “I miei genitori sfruttati per soldi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fortunata serie mandata in onda da Netflix The Crown è arrivata alla quarta stagione, un racconto sulla casa reale inglese che si concentra nel narrare quel periodo storico che va dal 1979 agli anni ’90 e che ha come protagonisti soprattutto Carlo e Diana. La serie ideata da Peter Morgan sembra non aver ottenuto il favore della Corona inglese, in particolare il Principe William sarebbe offeso oltre che molto arrabbiato su come i suoi genitori sono stati sfruttati solo per fare soldi. Un insider molto vicino al futuro Re ha raccontato al Daily Mail che William è furibondo, non condivide affatto il modo superficiale su come la storia dei suoi genitori è stata raccontata, a suo avviso sono stati tralasciati molti ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fortunata serie mandata in onda da Netflix Theè arrivata alla, un racconto sulla casa reale inglese che si concentra nel narrare quel periodo storico che va dal 1979 agli anni ’90 e che ha come protagonisti soprattutto Carlo e Diana. La serie ideata da Peter Morgan sembra non aver ottenuto il favore della Corona inglese, in particolare ilsarebbeoltre che molto arrabbiato su come i suoisono statisolo per fare soldi. Un insider molto vicino al futuro Re ha raccontato al Daily Mail cheè furibondo, non condivide affatto il modo superficiale su come la storia dei suoiè stata raccontata, a suo avviso sono stati tralasciati molti ...

