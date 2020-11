GF VIp: Maurizio Costanzo svela il suo concorrente preferito (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervenuto nella puntata del martedì di “Casa Chi” Maurizio Costanzo ha detto la sua su questa edizione del Grande Fratello Vip, svelando che è la Ruta la migliore… ma anche la peggiore! Anche Maurizio Costanzo è intervenuto nella puntata di ieri di “Casa Chi” e, insieme a Gilberto Savini e agli altri ospiti, ha detto la sua su questa quinta edizione del famoso reality di Canale 5. Il giornalistaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervenuto nella puntata del martedì di “Casa Chi”ha detto la sua su questa edizione del Grande Fratello Vip,ndo che è la Ruta la migliore… ma anche la peggiore! Ancheè intervenuto nella puntata di ieri di “Casa Chi” e, insieme a Gilberto Savini e agli altri ospiti, ha detto la sua su questa quinta edizione del famoso reality di Canale 5. Il giornalistaArticolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Maurizio Costanzo contro due concorrenti del Gf Vip: parole di fuoco - #Maurizio #Costanzo #contro - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma sembra una “scappata di casa” per Maurizio Costanzo - VigilanzaT : AscoltiTv #13novembre. Fratelli di Crozza batte un nuovo record e sfiora il 7% in prima serata. Top 3 dopo Tale e Q… - zazoomblog : GF Vip Maurizio Costanzo al veleno sui concorrenti: “Poveretti Patrizia De Blanck badante” (VIDEO) - #Maurizio… - me9ki : RT @sydbarrett76: ma sì, ce ne è poca de merda in TV, famo pure questa -