GF Vip | Franceska contro Matilde Brandi | La lite dietro le quinte

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non riescono proprio ad andare d’accordo, ennesimatraPepe edurante la diretta serale del Grande Fratello Vip. Le due ex concorrenti del Gf Vip sono state ospiti a Live Non è la D’Urso. E neanche a dirlo, sono state di nuovo protagoniste di una. La modella ha parlato didicendo che “è falsa”: “È brutto che una donna della tua età se la prenda senza motivo con me”., scoppiando in lacrime, ha replicato alle accuse di: “Sono una mamma e ho due bambine da salvaguardare, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano”. Maha continuato ad inveire: “Piangi? Non mi sembra un modo maturo di reagire”. Ma lo stra ...