Covid Liguria, crescono i nuovi contagi: 775. Nello Spezzino 212 in più (Di mercoledì 18 novembre 2020) La La Liguria registra oggi, 18 novembre, 775 nuovi positivi su 6.806 tamponi effettuati, pari all'11,39% del totale. La gran parte dei nuovi contagi sono a Genova (358). Seguono La Spezia (212) , ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Laregistra oggi, 18 novembre, 775positivi su 6.806 tamponi effettuati, pari all'11,39% del totale. La gran parte deisono a Genova (358). Seguono La Spezia (212) , ...

lorepregliasco : (39 morti COVID in un giorno in Liguria. Però alcuni responsabili della sanità ligure sembrano avere molto tempo da… - Agenzia_Ansa : Emergenza #Covid: altre 5 regioni in zona arancione. Sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, le nuove zone arancioni: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria | Campania 'rimandata', Bolzano ross… - Miti_Vigliero : ...su 2402 tamponi diagnostici. Gli altri sono di controllo. Se si contano insieme si sballa la percentuale. Impari… - infoitinterno : Covid, in Liguria 775 nuovi positivi: tre decessi nel savonese -