Covid-19: stabili i contagi in Campania, impennata di decessi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.657 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania, dopo l’analisi di 23.479 tamponi nelle ultime 24 ore. Di questi, 3.227 sono asintomatici e 430 sintomatici. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Ancora in aumento i decessi: sono state registrate 75 nuove vittime. I guariti sono 1.169. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.657 di cui: Asintomatici: 3.227 Sintomatici: 430Tamponi del giorno: 23.479 Totale positivi: 121.942 Totale tamponi: 1.331.959 ?Deceduti: 75 (*) Totale deceduti: 1.160 Guariti: 1.169 Totale guariti: 25.643 ?* Deceduti tra il 3 e il 17 novembre ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 200 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3.657 i nuovi casi di positività al Coronavirus in, dopo l’analisi di 23.479 tamponi nelle ultime 24 ore. Di questi, 3.227 sono asintomatici e 430 sintomatici. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Ancora in aumento i: sono state registrate 75 nuove vittime. I guariti sono 1.169. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.657 di cui: Asintomatici: 3.227 Sintomatici: 430Tamponi del giorno: 23.479 Totale positivi: 121.942 Totale tamponi: 1.331.959 ?Deceduti: 75 (*) Totale deceduti: 1.160 Guariti: 1.169 Totale guariti: 25.643 ?* Deceduti tra il 3 e il 17 novembre ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 200 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ...

