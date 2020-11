Coronavirus, Conte: “Servono altre risorse, quanto fatto non è sufficiente” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto stamane nel corso dell’assemblea della Fipe. A proposito della pandemia, il premier ha sottolineato che l’emergenza richiede “un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto”. I due decreti “ristori”, infatti, che hanno stanziato rispettivamente 5 e 2,5 miliardi, per un totale di 7,5 miliardi, sono bel al di sotto delle stime di perdita dell’economia in seguito alle misure restrittive. Si parla, a tal proposito, di uno scostamento di bilancio per individuare nuove risorse in grado di “ristorare”, appunto, chi sta subendo le perdite maggiori. “Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori risorse – promette il presidente del Consiglio -. Ci rendiamo conto che ... Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppe, presidente del Consiglio, è intervenuto stamane nel corso dell’assemblea della Fipe. A proposito della pandemia, il premier ha sottolineato che l’emergenza richiede “un impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo disin qui”. I due decreti “ristori”, infatti, che hanno stanziato rispettivamente 5 e 2,5 miliardi, per un totale di 7,5 miliardi, sono bel al di sotto delle stime di perdita dell’economia in seguito alle misure restrittive. Si parla, a tal proposito, di uno scostamento di bilancio per individuare nuovein grado di “ristorare”, appunto, chi sta subendo le perdite maggiori. “Il governo è già al lavoro per ulteriori provvedimenti di sostegno e ulteriori– promette il presidente del Consiglio -. Ci rendiamo conto che ...

