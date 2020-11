Corato | focolai Covid nelle Rsa cittadine Il sindaco | ' Abbiamo bisogno di personale'

baritoday : Focolai Covid nelle Rsa, contagi in tre strutture a Corato: si registrano otto vittime - CoratoLiveIt : #Corato Focolai Covid, l'aggiornamento: 4 Rssa coinvolte, 118 positivi e 8 decessi - CoratoLiveIt : Corato Focolai Covid, l'aggiornamento: 4 Rssa coinvolte, 118 positivi e 8 decessi - CoratoLiveIt : #Corato Focolai nelle Rssa: altri due decessi a Casa Alberta e 48 positivi a Regeneration Home - CoratoLiveIt : Corato Focolai rssa: altri due decessi a Casa Alberta e 48 positivi a Regeneration Home -

Ultime Notizie dalla rete : Corato focolai

Finora otto morti e 118 contagi in quattro strutture per anziani: potrebbe peggiorare. preoccupazione da parte delle famiglie ...Aumentano i focolai nelle Rssa. I Nas, in una settimana, hanno ispezionato 232 strutture in tutta Italia: in 37 hanno accertato irregolarità.