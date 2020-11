Caso Genovese, imprenditore accusato di aver stuprato una 18enne interrogato in Procura: “È la droga che mi fa fare dei casini, io sono sano” (Di mercoledì 18 novembre 2020) È durato quasi cinque ore l’interrogatorio di Alberto Genovese in Procura a Milano. L’imprenditore, in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stuprato una 18enne dopo averla drogata, è stato sentito dal Procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Rosa Stagnaro. Genovese ha voluto chiarire le circostanze che lo hanno portato alla sua attuale condizione di dipendenza dalla cocaina che, secondo la sua difesa, lo ha portato a “perdere il controllo” la notte del 10 ottobre, durante il party a cui era stata invitata anche la ragazza 18enne che lo ha denunciato per essere stata violentata e segregata per ore. “Nella mia percezione di quel momento – ha raccontato lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) È durato quasi cinque ore l’rio di Albertoina Milano. L’, in carcere dal 6 novembre con l’accusa diunadopolata, è stato sentito daltore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Rosa Stagnaro.ha voluto chiarire le circostanze che lo hanno portato alla sua attuale condizione di dipendenza dalla cocaina che, secondo la sua difesa, lo ha portato a “perdere il controllo” la notte del 10 ottobre, durante il party a cui era stata invitata anche la ragazzache lo ha denunciato per essere stata violentata e segregata per ore. “Nella mia percezione di quel momento – ha raccontato lo stesso ...

